Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Erdal Yayla SANKO'da

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Erdal Yayla, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Opr. Dr. Erdal Yayla, 1975 yılında Amasya’da doğdu. Orta ve lise öğrenimi Zonguldak TED Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini 4.’lükle bitirdi. 1998 2000 yılları arasında Bartın’da mecburi hizmetini yaptı. 2000 2006 yıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Beyin Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2006 2007 yıllarında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde, 20072008 yıllarında Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde, 2009 2015 yıllarında Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde, 2015 2019 yılları arasında özel sağlık kuruluşlarında çalıştı. Opr. Dr. Yayla, Avrupa Board Kurslarını tamamladı. Türk Nöroşirurji Derneği ve Gaziantep Kilis Tabip Odası üyesi olan Opr. Dr. Yayla, Türk Nöroşirurji Derneği bünyesinde bulunan Uzmanlar Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkanıdır.

Evli ve bir çocuk babası olan Opr. Dr. Yayla’nın hasta kabulüne başladığı SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar da görev yapıyor.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GAZİANTEP 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:57

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