SANKO’lu yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı

Gaziantep İl Yüzme Temsilciliği tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Yüzme Müsabakası”nda SANKO Spor Kulübü 4 kupa ve 48 madalya kazandı.

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Asya Tanrıtanır, Yiğit Settar Evgülü, Kadirhan Sağlam, Beren Anlaş, Ali Emre Simitçi, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Deniz Aksoy, Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Batuhan Kömürcü, Alperen Göksular, Neva Çayırlı, Zeynep Sude Güntekin, Hasan Mert Simitçi, Dilay Suzem Parlak, Irmak Zehra Kökmen, Defne Zülfikarlıoğlu, M. Kerem Kaya ve Kerem Dikbaş’ından oluşan SANKO Spor Kulübü sporcuları Cumhuriyet için kulaç attı.

SANKO Spor Kulübü 1112 Yaş Erkekler Takımı il birinciliği, 13+ Bayanlar Takımı il ikinciliği, 910 Yaş Bayanlar Takımı ve 1112 Yaş Bayanlar Takımı il üçüncülüğü kupası, farklı kategorilerde ise 6 altın, 18 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 48 madalya almayı başardı.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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