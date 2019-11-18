Kardeşler balonla 3 ayda 10 kilo verdi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ve kız kardeşi midelerine takılan balon sayesinde 3 ayda 10 kilo vererek ideal kiloya ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ve İstanbul’da yaşayan kız kardeşi Sultan Özdemir, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde midelerine takılan balon sayesinde 3 ayda 10 kilo verdi.

Fazla kilolarından rahatsız olan, diyet ve spor yapmalarına rağmen zayıflayamayan Dr. Fırat Dalgıçer ve kız kardeşi Sultan Özdemir, birçok kişiye kısa sürede kilo verdiren mide balonu yöntemini uygulatmak istediler. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ve Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ile görüşen iki kardeşin midesine yapılan muayene ve tetkiklerin ardından 15 dakika süren endoskopik yöntemle mide balonu yerleştirildi.

Bu yöntemle Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, 88 kilodan 78 kiloya, kardeşi Sultan ise 78 kilodan 68 kiloya düştü. Fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Dr. Dalgıçer, “Laparoskopik yöntemle ameliyatsız kansız dikişsiz balonu mideme yerleştirdi. Operasyonun hemen ardından da hastanede görevimin başına dönüp hastalarla ilgilendim. Güvenilir ve etkili bir yöntem. Kısa sürede 10 kilo verdim” dedi.

Spor yapmasına ve diyet uygulamasına rağmen uzun süre fazla kilolarından kurtulamadığını dile getiren Sultan Özdemir ise, “Operasyon sonrası tam 10 kilo verdim. Şimdi kendimi daha rahat hissediyorum” diye konuştu.

Mide balonu uygulandıktan sonra verilecek kilonun kişiden kişiye göre değiştiğine dikkat çeken Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yağcı, “Mide balonu gerçekten kilo vermeye kararlı kişilerde yüz güldürücü sonuçlar ortaya koymaktadır. Mide balonu ile 3 kilo veren olabildiği gibi 30 kilo veren de var. 3 kilo veren kişi genellikle herhangi bir çaba göstermeyip tüm beklentiyi balona bırakan ve balonu erkenden çıkarttıran kişilerdir. Düzenli kontrol olup, balon uygulaması ile birlikte diyet, spor ve ilaç gibi yöntemlerden bir veya birkaçını uygulayan kişiler rahatlıkla hedefledikleri kiloya ulaşabilir” diye konuştu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, “Kişi diyete ve spora rağmen zayıflayamıyorsa o zaman yardımcı zayıflama yöntemi olarak mide balonu uygulanabilir. Bu yöntemi endoskopik olarak uyguluyoruz. Bu işlem 15 dakika sürüyor. Bu işlem anestezi yardımıyla yapıldığı için herhangi bir ağrı söz konusu olmuyor. Mide balonu midenin gıda alma kapasitesi düşürüyor ve çabuk doyma sağlıyor. Operasyonu sonrası yaklaşık yarım saatlik bir istirahat süresinden sonra kişi hastaneden ayrılabiliyor” dedi.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.