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SANKO Üniversitesi’nden diyabet günü farkındalık etkinliği SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...

İHA

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'te diyabetli hasta sayısı sıklığının diğer illere göre yüksek olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi’nden diyabet günü farkındalık etkinliği SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Güner Dağlı, “Gaziantep’te diyabetli hasta sayısı sıklığı diğer illere göre yüksek” TİP 1 Diyabetli Basketbolcu Alper Saruhan: “Sporcu olduğum için hastalığı daha iyi yönettim”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep’te diyabetli hasta sayısı sıklığının diğer illere göre yüksek olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi Diyabet Kulübü öğrencilerinin, Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ile birlikte düzenledikleri söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, “Bizlere düşen görev, bu hastaları bilgilendirerek yaşam kalitelerinde farkındalık sağlamaktır” dedi.
Etkinlikte Tip 1 Diyabetli Basketbolcu Alper Saruhan’ın “Diyabet Başarmaya Engel Değildir” konulu söyleşi yapacağına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Diyabet bir hastalıktır, ancak komplikasyonları engellenebilir. Hasta gerekli tedbirleri alır ve doğru beslenirse herkes gibi günlük yaşantısına devam edebilir. En güzel örneği sevgili Alper Saruhan’dır” ifadelerine yer verdi.
Alper Saruhan, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, Hastane Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, akademisyenler, öğrenciler, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerinin de katıldığı söyleşide diyabet teşhisinin 12 yıl önce konulduğunu kaydetti.
Erkek kardeşine kendisinden 6 ay önce diyabet teşhisi konulduğunu vurgulayan Saruhan, sporcu olmasının bu hastalığı kardeşine göre daha iyi yönetmesine yardımcı olduğunun altını çizdi. Spor yaptığı süre boyunca insülin tedavisi ve beslenme biçimini nasıl yönettiğini anlatan Saruhan, kan şekeri kontrolünü sağlamada, kan şekeri takibinin büyük önem taşıdığına işaret etti. Saruhan, halk arasında Tip 1 diyabetli olan çocukların spor yapamaz görüşünün aksine, diyabetli bireylerin iyi bir hasta eğitimi, güçlü bir öz yönetim, bireysel farkındalık, iyi bir takip ve tedavi ile sağlıklı bireyler gibi spor yapabileceğini kanıtladığına vurgu yaptı.
Tip 1 diyabetlilerin kaybeden taraf değil, aksine kazanan bireyler olduğunu bildiren ve bunun Tip 1 diyabetli çocukların hayatlarını kontrol edebilme yeteneğini çok küçük yaşlarda kazanmasından kaynakladığını söyleyen Saruhan, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, söyleşisinin ardından armağan takdim ettiği Saruhan, söyleşi sonrasında SANKO Üniversitesi öğrencileri ile basketbol antrenmanı yaptı.
Alper Saruhan kimdir
2008 yılında Tip 1 Diyabet tanısı konulan ve bu hastalığa sahip olmasına rağmen üst seviye sporculuk yaşantısını sürdüren ender sporculardan olan Alper Saruhan, diyabetin profesyonel spor yaşantısına engel olmadığını dünyaya anlatan rol modeldir. Diyabet hayat koçluğu yapan Saruhan, diyabet geçmişinde çeşitli uluslararası şirketlerle işbirliği içerisinde projelerde yer aldı, planlamalar yaptı. Bu bağlamda çeşitli firma, dernek ve vakıflarla ‘Diyabet ve Diyabetle Spor’a dair çeşitli projeler hayata geçiren oyuncu, ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonunda Basketbol B Kategorisi’nde antrenör olan Saruhan, aynı zamanda bireysel oyuncu gelişimi antrenörlüğü yapıyor.

GAZİANTEP

20 Kasım 2019 Çarşamba

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