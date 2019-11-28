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Mütercim Asım, ölümünün 200’üncü yılında anıldı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin iş birliğinde, Gaziantepli dil bilimci, tarihçi, şair ve devlet adamı Mütercim Ahmet Asım Efendi, vefatının 200'üncü yıl dönümünde aile kabristanında anıldı.

Mütercim Asım, ölümünün 200’üncü yılında anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üsküdar Belediyesi’nin iş birliğinde, Gaziantepli dil bilimci, tarihçi, şair ve devlet adamı Mütercim Ahmet Asım Efendi, vefatının 200’üncü yıl dönümünde aile kabristanında anıldı.
Karacaahmet'te düzenlenen Mütercim Asım Efendi anma töreni, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kaçalin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.
"Yeni Mütercim Asım’lara sahip çıkacağız”
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Gazi şehir herhangi bir şehir değildir. Yetiştirdiği insanlarla çok özel bir şehirdir. Bu değerlerin taşıyıcıları olarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Elbette her canlı ölümü tadacaktır. Ancak 200 yıl sonra Mütercim Asım’ı anmamız onun ne kadar özel bir insan olduğunu kanıtlıyor. Mekanı cennet olsun. Mütercim Asım, Osmanlı’nın bilime ne kadar önem verdiğini bizlere gösterdi. Mütercim Asım 3’üncü Selim döneminde çıkardığı eserlerle farkını ortaya koydu. Aslında bizim medeniyetimiz; Akşemsettin’lerin, Şeyh Edebali’lerin, Mütercim Asım’ların medeniyetidir. Medeniyet kodlarımıza sahip çıkmalıyız. Bizi biz yapan değerleri özenle korumalıyız. Küçük dokunuşlarla geleceğimizi inşa etmeliyiz. Beşeri sermayemizi sahiplenmeliyiz. Bunun üzerine medeniyetimizi daha güçlü, özel yerlere taşıyabiliriz. Arkamızdan hayırla yâd edilmemiz gerekiyor. Ölümünde yıllar geçmesine rağmen Mütercim Asım’ın torunları olarak onun anma töreninde bulunuyoruz. Böylelikle hem medeniyetimize sahip çıkıyoruz hem de değerlerimizden ilham alıyoruz. Ölüm, en büyük derstir. Dolayısıyla biz yaşayanlar olarak buradan alacağımız dersle geleceği yön vermeliyiz. Özümüze dönüp dilimize ve medeniyetimize sahip çıkmalıyız. Mütercim Asım’lara sahip çıkmamız yeni Mütercim Asım’ların yetişmesine önayak olacaktır” dedi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı anma programı, Mütercim Asım Efendi'nin mezarı başında okunan dua ve lokma ikramlarıyla sona erdi.

GAZİANTEP

28 Kasım 2019 Perşembe

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