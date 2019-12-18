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Şehrin ve bölgenin sesi olacak HKÜ Radyo açıldı

İHA

İpekyolu üzerinde bir dünya üniversitesi sloganıyla, önemli ve bir o kadar da değerli işler yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) büyük bir başarıya daha imza atarak şehrin sesi olacak 106.8 frekansından yayın yapan HKÜ Radyonun yapımını tamamladı. Radyonun açılışına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin ve birçok protokol üyesi katıldı.

Şehrin ve bölgenin sesi olacak HKÜ Radyo açıldı

İpekyolu üzerinde bir dünya üniversitesi sloganıyla, önemli ve bir o kadar da değerli işler yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) büyük bir başarıya daha imza atarak şehrin sesi olacak 106.8 frekansından yayın yapan HKÜ Radyonun yapımını tamamladı. Radyonun açılışına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin ve birçok protokol üyesi katıldı.
Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala ve Ödül Töreni öncesinde HKÜ İletişim Fakültesi ve öğrencilerinin çabalarıyla kurulan HKÜ Radyo’nun açılışı gerçekleştirildi. Gaziantep’te 106,8 frekansı ile yayın yapacak olan HKÜ Radyo’nun açılışında kurdeleyi; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan V. Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ve ünlü yönetmen, senarist Osman Sınav kesti.
“Radyonun açılışına en çok sevinen kişilerden biriyim”
HKÜ Radyonun açılmasına çok sevindiğini dile getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Ben de İletişim Fakültesi Mezunuyum. İletişim Fakültelerinde uygulamalı çalışma alanlarını görmek çok güzel. Bölgenin sesi olacak radyonun açılışına en çok sevinen kişilerden biriyim. Öğrencilerimiz bu alanı iyi bir şekilde değerlendirmeli. Gaziantep’te İletişim öğrencilerimizin uygulama alanı olacak ve tüm bölgeye yayın yapabilecek HKÜ Radyo üniversitemize ve kentimize hayırlı olsun” dedi.
Öğrenciler internet yayınından dünyaya ulaşabilecek
Öğrenciler için birebir saha olarak uygulama yapabilecekleri bir alan olan HKÜ Radyo’da; ses kurgusundan, yayın masasına, spikerliğe ve editörlüğe kadar birçok alanda kendini geliştirerek seslerini ve çalışmalarını şehre duyururken internet yayınından ise dünyaya ulaşabilecek.
106.8 yayın hayatına merhaba dedi
Yayın hayatına "merhaba" diyen 106.8 frekanslı HKÜ Radyoyu merak eden protokol üyeleri, radyonun cihazları ve yayın akışı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Donanım olarak bölgenin ve şehrin sesi olabilme kapasitesinin üstünde donanıma sahip olan 106.8, protokol üyelerinin ve radyonun açılışına katılan misafirlerin beğenisini kazandı. Radyonun kurdelesini kesen ve radyoyu gezen katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek radyonun açılışını tamamladı.

GAZİANTEP

18 Aralık 2019 Çarşamba

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