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GAÜN Hastanesi’ne anlamlı teşekkür

İHA

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

GAÜN Hastanesi’ne anlamlı teşekkür

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Türkiye’nin Suriye sınırında beliren terör odaklı yapılanmaları engellemek ve yurt güvenliğini uzun süreli sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen harekatlarda, operasyonlar esnasında yaralanan askerler ve yakınlarına GAÜN Hastanesi’nin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verildi. Teşekkür belgesinin kendisi için çok büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, “Operasyonlar süresince vatanı için mücadele ederek, cephede kendisini siper eden kahraman Mehmetçiğimizin süreç boyunca yanında olmaya çalıştık. Hastanemizde tedavi gören yaralı askerlerimiz ile ailelerinin moral ve motivasyonunu da arttırmaya çalışarak tüm imkanlarımızla hizmet verdik. Bilinmelidir ki kapımız milletimize ve ordumuza her zaman açıktır. Bundan sonra da gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz, onların emrindeyiz” dedi.
5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma tarafından iletilen teşekkür belgesi GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin’e ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Birim Sorumlusu Işık Betil Kutlu’ya takdim edildi.

GAZİANTEP

22 Ocak 2020 Çarşamba

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