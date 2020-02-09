Hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda bir inşaattan klima çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen başka bir şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri tarafından Çağlayan Mahallesi'nde 1 adet klima, klima motoru ve 2 adet elektrik panosunu yaya olarak taşıyan 2 şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların yapılan incelemesinde, ellerindeki malzemeleri Burak Mahallesi'ndeki bir inşaattan çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri ise Selimiye Mahallesi'nde bir şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekiplerin, olayla ilgili 7 Şubat 2020 Cuma günü şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 930 gram esrar maddesi ele geçirildi.

GAZİANTEP 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:59

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