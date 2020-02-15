Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi Tesisin yeni hali, mahalle sakinlerini memnun etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi Tesisin yeni hali, mahalle sakinlerini memnun etti

İHA

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi Tesisin yeni hali, mahalle sakinlerini memnun etti

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde hem büyütüldü hem de yenilendi. Tekrar hizmete sunulan Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, mahalle sakinlerini memnun etti.
Zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca nitelikli biçimde cevap veremeyen halkın ortak kullanım alanlarında çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, son olarak Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisini revize etti. Önceki büyüklüğü 260 metrekare olan Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde 510 metrekare kullanım alanına sahip oldu. Daha önce içerisinde taziye ağırlama salonu, mutfak ve WC bulunan sosyal tesisin içerisine yemekhane ve mescit de eklendi. Ayrıca dış cephesi tamamen yenilen Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları sonrası tekrar halkın hizmetine sunuldu.
“Mahalle sakinleri adına başkanıma teşekkür ediyorum!
Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Cuma Kurtoğlu, “Eski sosyal tesisimiz, küçük ve yetersiz olmasından dolayı taziye günlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Taziye sahiplerimiz, özellikle kış aylarından dolayı misafirlerini içerde ağırlamakta güçlük çekiyorlardı. Durumu, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ilettik. Sağ olsun kendisi bizzat bize yenileme konusunda söz vermişti. Şu an taziye evimiz yenilendi. Baybayan taziye ağırlama salonları genişletildi. Mutfak ve lavabonun yanı sıra yemekhane ve mescit de eklendi. Binanın dış cephesi komple yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Taziyesi olan ailelerimiz, gelen misafirlerini geniş ve nezih ve temiz bir ortamda ağırlama imkanı buluyor, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yapmış oldukları bu hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti
YEREL HABERLER Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti
Türkiye adım adım dünyanın en üst ligine yükseliyor THF Başkanı Sadık Karakan: “Türkiye hokey alanında dünyada söz sahibi olmaya başladı”
YEREL HABERLER Türkiye adım adım dünyanın en üst ligine ...
Musullu’ya Ar-ge inovasyon ödülü
YEREL HABERLER Musullu’ya Ar-ge inovasyon ödülü
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye'ye asker sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye'ye asker sevkiyatı
Büyükşehir zabıta, 22 ton kaçak kömür ele geçirdi Menşesiz katı yakıt tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıta, 22 ton kaçak kömür ele ...
Hokey’de Fransa’ya Gaziantep şamarı Türkiye Fransa karşılaşmasında gol düellosu Kazanan Türkiye Gaziantep Polisgücü 9-8
YEREL HABERLER Hokey’de Fransa’ya Gaziantep şamarı Türkiye Fransa ...
Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı Millet bahçesi alanında bulunan spor salonları yıkılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı Millet ...
Şehit kızına doğum günü sürprizi Polis küçük Rümeysa’nın doğum gününü unutmadı
YEREL HABERLER Şehit kızına doğum günü sürprizi Polis küçük ...
İş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kapkaç şüphelisi kamerada
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi kamerada
Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
Avrupa Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü doludizgin Polisgücü, Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor Sahada İsviçre temsilcisine şans tanımayan Polisgücü rakibini 7-2 yendi
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü ...
Sınır birliklerine tank sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınır birliklerine tank sevkiyatı
GSO’da "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı” yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Bir ve beraber olabilirsek, beraber düşünebilirsek, beraber eğitimler düzenleyebilirsek yapamayacağımız hiçbir şey yoktur”
YEREL HABERLER GSO’da "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı” ...
Antep Fıstığı Lisans Depoculuğu tanıtıldı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Antep fıstığı lisanslı depo, fıstığın depolanması, korunması ve ticaretinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor" “Devlet garantisi altındaki lisanslı depomuza ürün koyacak üretici güvenlik riski ve kalite kaybın düşünmeyecek"
YEREL HABERLER Antep Fıstığı Lisans Depoculuğu tanıtıldı GTB Yönetim ...
SANKO Okullarının basketbol başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının basketbol başarısı
Gaziantep Polisgücü ilk maçında galip Gaziantep Polisgücü: 8 - Ad Lousada: 5
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü ilk maçında galip Gaziantep ...
Suriye´ye tank sevkiyatı (2)
YEREL HABERLER Suriye´ye tank sevkiyatı (2)
GAÜN’de Endnote Eğitim Semineri
YEREL HABERLER GAÜN’de Endnote Eğitim Semineri
Hayatlarını birleştirmek için 'Evet' dediler Fadıloğlu, çiftleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Hayatlarını birleştirmek için 'Evet' ...
Büyükşehir’den evsizlere “Kış Oteli” Evsizler, sıcak aile ortamına kavuştu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den evsizlere “Kış Oteli” Evsizler, sıcak ...
Suriye sınırına mühimmat sevkıyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına mühimmat sevkıyatı
Para ve altın çalan şüpheli uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Para ve altın çalan şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X