GAÜN Hastanesi’nde iletişim eğitimi düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve SağlıkSen GAÜN Hastanesi şubesi iş birliğiyle “Yaşamanın Çaresi İletişim” adlı seminer düzenlendi.

Hastane oditoryumunda düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan ve iletişimin çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Yazar Refik Akten seminerle alakalı, “Bugün burada sağlık çalışanları ile hasta arasındaki pozitif iletişimi nasıl sağlayabiliriz bunun üzerine konuştuk. Hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim nasıl olmalıdır bundan bahsettik. Bunun yanı sıra insanın kendi iletişiminde yaptığı iletişim kazalarını görmesi, empati yapmasıyla alakalı empatik iletişimi anlattık. Ayrıca; zor ve stresli hastalarla başa çıkma yöntemleri nelerdir, sağlık çalışanları böyle hastalarla karşılaştığında neler yapmalıdır bunların üzerine de konuştuk. Sağlık çalışanları ciddi düzeyde bir tükenmişlik yaşıyor. Bu tükenmişlikle başa çıkabilmek için iç iletişim nasıl olmalıdır bu gibi konular üzerine de istişare ettik. Bu eğitimlerde temel amacımız çalışan ile hasta arasındaki empatik iletişimi sağlayabilmektir. İletişimde sözlerin yanı sıra hareketler, düşünceler, fiziki ortam gibi bir çok konu iletişim kazalarına neden olmaktadır. Bu kazaları en aza indirebilmek ve çareyi iletişimde bulmak için bir araya geldik. Katılımdan ise oldukça memnun kaldık” ifadelerine yer verdi.

Çok sayıda katılımın olduğu seminere, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Halil İnanç, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Vejdi Yıldız, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Borazan, GAÜN Hastanesi müdürleri, müdür yardımcıları, özel ve kamu hastanelerinin hasta hakları birim sorumluları ve yöneticileri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Program sonunda Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, Hasta Hakları İl Koordinatörü Zahide Şenel seminere katkılarından dolayı sosyal hizmet uzmanı ve yazar Refik Akten’e plaket ve çiçek takdim etti.

Program Refik Akten’in kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

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