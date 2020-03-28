Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, minibüsün otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, 4´üncü Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Beytullah Bulut yönetimindeki 27 R 6848 plakalı minibüs, aynı yönde giden Bayram Gümüşalan'ın kullandığı 34 BLU 289 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye erlerince hurdaya dönen minibüsün içinden çıkarılan yaralılar ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-03-28 18:46:55



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