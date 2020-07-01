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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Online eğitimler için Temmuz takvimi belirlendi

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Temmuz ayında da devam edeceği açıklandı. Eğitimlerin Temmuz takvimi belirlendiğini belirten Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, bu değişim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda verilecek eğitimi çok önemsediklerini ifade etti.

Online eğitimler için Temmuz takvimi belirlendi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Temmuz ayında da devam edeceği açıklandı. Eğitimlerin Temmuz takvimi belirlendiğini belirten Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, bu değişim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda verilecek eğitimi çok önemsediklerini ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirdiği online eğitimlerinin Temmuz ayı programını açıkladı. İhracatçıların, pandemi sürecinde değişen ticaret ve ihracat modellerine, sürdürülen eğitim çalışmaları ile daha hızlı adaptasyon sağlayacağına inandıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Dünya genelinde salgın sonrası gözlenen bu değişimler çerçevesinde birliklerimiz, ticaretimizi dijitalleştirmek ve ihracatçılarımızı yaşanan gelişmelere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği online eğitimlerine Temmuz ayında da devam edecek. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz tamamı ücretsiz ve online 5 eğitime toplamda bin 177 kişi katıldı. Bu yoğun katılım bizleri mutlu ediyor ve çalışmalarımızda bize güç veriyor" ifadelerinde bulundu.
Profesyoneller GAİB’te
Temmuz ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, "Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde bu ayın konuları; Stratejik Pazarlama, Çağdaş Yönetim Becerileri ve Stratejik Yönetim, Kriz Zamanlarında Değişimi Yönetmek, Kriz Dönemlerinde Maliyet Yönetimi, Satışta Tahsilat Yönetimi, Geleceğin İş Yapma Modelleri Bugün Nasıl Şekilleniyor?" olacak. Tüm bu eğitim seminerleri için, konuşmacılarımızı titizlikle seçiyor, alanında en iyileri programımıza dâhil etmek için özen gösteriyoruz. Bu ayki programımızda, ülkemizin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan bir üniversitenin eğitimcileri göreceğiz. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum" dedi.
Söz konusu eğitimlerin ilki 7 Temmuz 2020 Salı günü başlıyor. İlgililer, Temmuz ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibtemmuz2020onlineegitimprogramlarihk125.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü tarafından online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü eposta ile gönderilecek. Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, "Bu süreçte; dış ticaret alanında Bölgedeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önce düzenlediğimiz 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Programlarımız sürüyor. Bu program çerçevesinde Haziran ayında mezun veren ilk grubumuz, önümüzdeki günlerde üye firmalarımız ile buluşturularak bir kariyer günü düzenlenecektir. Tamamlanan bu eğitimi takiben, firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışanlar için mesai saatleri dışında olacak şekilde düzenlenen eğitimimiz ile Haziran ayının son haftası başlayan 3. bir eğitimimiz ise devam etmektedir. Temmuz ayı içerisinde başlayacak 4. grubumuz için de önümüzdeki günlerde başvurular toplanmaya başlanacaktır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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