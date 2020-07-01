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Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin: Hiçbir şey hatırlamıyorum

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, evlerinin önünde yaptıkları kına gecesinde, damadı Eser Efsane'yi (32) boğazını bıçakla keserek öldüren, damadının annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaralayan Mehmet Gökbulut (46) ile cinayete yardım ettikleri ileri sürülen eşi Ayyuş Gökbulut (42) ve oğlu Cafer Gökbulut (22) ile kayınbiraderi Gökhan Gökbulut'un (34), yargılanmasına devam edildi.  Duruşmada tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, eşinin babası tarafından öldürülmesi üzerine heyecanlanıp, bayıldığını bu nedenle de hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Kahramanmaraş´ta yaşayan Eser Efsane ile...

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin: Hiçbir şey hatırlamıyorum

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, evlerinin önünde yaptıkları kına gecesinde, damadı Eser Efsane'yi (32) boğazını bıçakla keserek öldüren, damadının annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaralayan Mehmet Gökbulut (46) ile cinayete yardım ettikleri ileri sürülen eşi Ayyuş Gökbulut (42) ve oğlu Cafer Gökbulut (22) ile kayınbiraderi Gökhan Gökbulut'un (34), yargılanmasına devam edildi.  Duruşmada tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, eşinin babası tarafından öldürülmesi üzerine heyecanlanıp, bayıldığını bu nedenle de hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.<br>Kahramanmaraş´ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep´te yaşayan Damla Efsane, 10 ay nişanlı kaldıktan sonra nikah masasına oturdu. Daha sonra düğün hazırlıklarına başlayan çiftin aileleri, alışveriş nedeniyle tartıştı. Kız tarafı düğünden vazgeçince çift, Kahramanmaraş'a kaçtı.<br>Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi düğüne izin verdi.<br>Geçen yıl 20 Eylül akşamı, kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Ancak kınada, gelinin babası Mehmet Gökbulut, damat Eser Efsane'yi boğazını keserek, öldürdü. Annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı. Gökbulut ile cinayete yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut, oğlu Cafer Gökbulut ve kayınbiraderi Gökhan Gökbulut, tutuklandı.<br>Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gökbulut ile diğer 3 sanık bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.<br>'EŞYA ALIMI NEDENİ İLE AİLELER TARTIŞTI'<br>Duruşmada, SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Olay sırasında baygınlık geçirdiğini dile getiren Damla Efsane, "Aileler arasında eşya yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Eser, beni Kahramanmaraş'a kaçırdı. Sonra ailem geldi. Barıştık ve düğün tarihi belirlendi. Her şey çok güzeldi. O geceye kadar her şey çok güzel gitti. O gece, kına sonrası bir anda ortalık karıştı, ondan sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum" dedi.<br>Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-07-01 17:22:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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