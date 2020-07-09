Vali sosyal medyadan ‘tehlikeli boyuta ulaştı’ diyerek uyardı

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen vaka sayılarının artış gösterdiği Gaziantep'te Vali Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın artan vaka sayılarında altını çizdiği 7 ilden biri olan Gaziantep’te yükseliş tehlikeli boyuta ulaştı. Vatandaşları Covid19 pandemisine karşı uyaran Vali Davut Gül, son paylaşımında kentteki vaka artışına dikkat çekerek, “Kıymetli hemşehrilerim, Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz” ifadelerini kullandı.



“Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için sade bir nikah yapın”

Düğünler içinde uyarılarını sürdüren Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Düğünler riskin en yüksek olduğu yerleridir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için mümkünse sade bir nikah yapın. Düğün yapacaklar mutlaka kaymakamlığa yazılı olarak bildirimde bulunmalı. Gündüz düğünleri 13.0017.00, akşam düğünleri 20.0023.00 saatleri arasında yapılmalıdır.”

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