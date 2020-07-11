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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller korona virüs testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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