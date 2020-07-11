Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif

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Gaziantep Futbol Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller korona virüs testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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