Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik bilgilendirmesi

Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
Bilgilendirme faaliyetleri, trafik kültürünün üst noktaları ulaşması, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve trafikte can kayıplarının azaltılması amacıyla Gaziantep il genelindeki farklı noktalarda yayalar ve araç sürücülerine yönelik yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.