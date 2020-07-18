Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı mesajı

İHA

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şehit olan güvenlik güçleri için bir taziye mesajı yayımlayarak, yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı mesajı

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şehit olan güvenlik güçleri için bir taziye mesajı yayımlayarak, yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
THF Başkanı Sadık Karakan yayımladığı mesajında, ‘’Öncelikle Van'ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağımızın Artos Dağı’na çarpması sonucu ve Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyorum’’ dedi.
Türkiye huzur ve istikrar isteyen taraf olmuştur
Bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin bazı uluslararası şer odaklarının işine gelmediğini ifade eden Karakan, ‘’Ülkemiz her zaman bölgesinde huzur ve istikrar isteyen tarafta olmuştur. Bazı uluslararası şer odakları tarihin her döneminde bu istikrar ve güven ortamından rahatsız olmuşlardır. Ermenistan’ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar tüm bölgeyi hedef almaktadır. Türkiye dün olduğu gibi bugünde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olacaktır’’ şeklinde konuştu.
Karakan, Ermenistan’ın Azerbaycan karşısındaki saldırgan tutumunu kınadı.
Türkiye'nin birçok terör örgütü ile mücadele ettiğinin altını çizen Karakan, ‘’ Türkiye, uluslararası şer odaklarının maşası konumunda olan terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele örneği göstermektedir. Günümüzde dünyada yeni dengeler kurulurken ülkemiz mutlaka bu dengelerde söz sahibi olacaktır. Bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye ideali için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyarak şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ise başsağlığı diliyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep´teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep´teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha ...
Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı baklava tavsiyesi
YEREL HABERLER Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı ...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
DR. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER DR. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne ...
Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti
YEREL HABERLER Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u daha tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u daha ...
Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik ...
Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten kaçamadılar Gaziantep'te 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten ...
Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü Anne ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü Anne ağır ...
Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ...
Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 ...
Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı
YEREL HABERLER Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp
YEREL HABERLER Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp
Şahinbey Belediyesi vatandaşın sağlığını düşünüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi vatandaşın sağlığını düşünüyor
3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 ...
GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme ...
GSO’nun girişimleriyle maske ve koruyucu ekipman ihracatında hibe şartı kolaylaştırıldı GSO Yönetim Kurlu Başkanı Adnan Ünverdi: “Yapılan düzenleme ile koruyucu donanım ürünlerindeki ihracatımız artarken, sektörümüz rahat bir nefes alacak”
YEREL HABERLER GSO’nun girişimleriyle maske ve koruyucu ekipman ...
Ayasofya’daki ilk Cuma’da Antep baklavası ikram edilecek
YEREL HABERLER Ayasofya’daki ilk Cuma’da Antep baklavası ikram ...
GSO ve GAGİAD işbirliğinde, 'dijital çalışma ortamı nasıl oluşturulur' toplantısı gerçekleştirildi Toplantıda, dijital çalışma alanı, yapay zeka ve teknolojinin çalışanlara ve iş sürecine katkısı konuşuldu GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “kurulacak yeni dünya düzeninde, sadece üretmek değil, sürdürülebilirlik ve kendinizi işinizi koruyabilmek için de teknolojiye uyum sağlamak zorundayız” GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer: “Endüstri 4.0 ve E-ticaret gibi çağın en önemli unsurlarına şehir olarak katkı vermeye gayret etmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER GSO ve GAGİAD işbirliğinde, 'dijital çalışma ortamı ...
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hikmet İyem, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hikmet ...
Ayasofya´da ilk cuma namazını kılacak cemaate baklava ikram edilecek
YEREL HABERLER Ayasofya´da ilk cuma namazını kılacak cemaate baklava ...
Başkan Büyükekşi: "Gaziantep’i Süper Lig’de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi: "Ligin hem en rahat hem de en korkulan takımıyız" "Alkışı hak eden bir takım olduk" "Önümüzde iki maç, alınacak 6 puan var"
YEREL HABERLER Başkan Büyükekşi: "Gaziantep’i Süper Lig’de başarı ...
Gaziantep Kolej Vakfı’nın 2020 LGS gururu
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nın 2020 LGS gururu
Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X