Motosiklete iki kişi ve bir koyun bindiler Gaziantep’te kurban bayramının son günü kameralara yansıyan görüntü gülümsetti

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Gaziantep’te iki arkadaş aldıkları kurbanlığı motosiklette taşıdı. Kurban Bayramının son günü aldıkları kurbanlığı motosiklette aralarına alarak kesime götüren iki kafadar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Motosiklete kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen kafadarlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerlediler.

Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler daha sonra gözden kayboldu.

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