Gaziantep'te 2548 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 548 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ile maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 547 kişiye para cezası verildi. Kentte yapılan denetimler kapsamında kontrol edilen 610 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-14 10:27:11



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