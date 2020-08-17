Otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Önüne çıkan yayalara çarpmamak için tramvay yoluna uçtu

Kütahya'da 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu. Kazada otomobilin altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeditepe mahallesi tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karataş mahallesinden Üniversiteye doğru giden Tofaş Marka araç ile Renault marka araç kaza yaptı. Araçlarından inenlere arkadan gelen 27 BAT 83 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Murat B. araçlarından inen yayalara çarpmamak için direksiyonunu tramvay yoluna kırdı. Tramvay yoluna uçan otomobilin sürücüsü yaralanmazken, Kazada aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.