Büyükşehir’den 500 okula hijyen desteği Gaziantep’te yeni eğitim öğretim dönemi için 2 milyon liralık hazırlık

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2 önemli protokole imza atıldı.



“Güvenli Okul Projesi” kapsamında il sınırları içerisinde bulunan 500 okula yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele önlemleri için hijyen malzemeleri temini ve dağıtımı yapılacak. Ayrıca kentte yer alan tüm kurumlardaki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim, kongre, konferans ve atölye çalışmaları, geziler, gençliğe yönelik çalışmalar, bakımonarım, kültürsanat etkinlikleri ile sportif faaliyetler konusunda çalışmalar düzenlenecek.

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Gaziantep Modelini güçlendirecek 2 iş birliği protokolü hayata geçirildi. Bu kapsamda 20202021 EğitimÖğretim Yılı’nın 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmasının sonrasında “Güvenli Okul Projesi” çerçevesinde kentte bulunan 500 okula salgından korunmak amacıyla hijyen malzemelerinin teminini ve dağıtımını uygulamaya konulacak.

Protokol kapsamında büyükşehir, 2 bin adet dezenfektan standı, 400 bin adet maske, 75 bin litre sıvı sabun, 500 adet dezenfektan makinesi, 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 50 bin adet zemin etiketi temin edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise şehir sınırları içerisindeki 500 okulu belirleme görevini üstlenerek malzemelerin dağıtımında Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket edecek. Öte yandan yine Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan bir diğer protokolle kentte yer alan tüm kurumlardaki öğrencilere ve öğretmenlere eğitim, kongre, konferans, atölye çalışmaları, geziler, gençliğe yönelik çalışmalar, bakımonarım, kültürsanat etkinlikleri ile sportif faaliyetler konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek.

İki önemli protokol hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 21 Eylül’de okulların örgüt eğitime yeniden başlamasının önemli bir durum teşkil ettiğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bizlere gönderdiği genelgede yapılması ve yapılmaması gerekenler var. Bu genelgeyi elimize aldığımız zaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nın beraber gerçekleştirdiği çalışmanın sonucuyla güvenli alan oluşturulması için çocuklarımızın güvenle eğitim almasını sağlayacağız. Çocuklar okula girerken dezenfektan sisteminden geçecek. Özellikle temizlik ve hijyen burada çok önemli. Sıvı sabunlarımız aynı zamanda dağıtılacak. Öte yandan okulun her alanında alınması gereken her türlü tedbir alınmış olacak. Her bir çocuğumuzun geleceğini düşünerek eğitim esnasında ortaya çıkacak olası sorunların önüne geçmeliyiz. Yaklaşık 2 milyonluk bir hijyen desteği olacak. Ama çocuklarımızın sağlığı ve okullarımızın güvenliği daha önemli. Bir milyon genci olan bir şehiriz. ‘Genci ile yükselen Gaziantep’ dedik. Valimizin başlattığı çok güzel bir kampanya var ‘Ben okuyorum Gaziantep okuyor’ adıyla. Bütün çalışmalarımızda toplumu merkeze alıp çocukları geleceğe hazırlamak için her türlü çalışma için buradayız. Valilikle koordinasyonu sağladığımız zaman muhteşem bir başarı hikayesi oluşuyor. Çocukları geleceğe hazırlamak için, gençlerimiz için büyükşehir olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep Modelinin şu an gerçekleşen iş birliği protokolleriyle somutlaştığını ifade ederek, “Merkezi yönetimden gelen genelgeleri bütün kurumlarımızda değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü şehri ilgilendiren her türlü konuda destekleri mevcut. Ebeveynlerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir protokol için burada bulunuyoruz. Özellikle hijyenin okullardaki etkisini güçlendirecek bir iş birliğimiz var. Uzun bir süre çalışarak güzel bir yol haritası belirledik. Bir eğitim projemiz var. Bu projeyle kent içerisindeki bütün okullarımız güvenli okul standardına ulaşmış olacak. Gaziantep 21 Eylül’e kadar bütün hazırlıklarınnı tamamlamış olacak” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in yaptığı çok iyi tesislerin varlığından da bahseden Gül, “Bu tesislerin kullanılmasında il milli eğitim müdürlüğümüz ve daire başkanlığımız sayesinde bu protokolle gerçekleşecek. El ele vererek, çocuklarımızı bir adım ileriye götüreceğiz. Bütün anne ve babaların isteği çocuğum iyi yetişsin, iyi arkadaşları olsun, beslenmesi sağlıklı olsundur. Bunun içinde emek harcamak gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Gaziantep’te ki çocuklarımıza gençlerimize hep beraber destek çıkacağız” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, gerçekleşen iş birlikleri hakkında memnuniyetini dile getirerek, “Okullarımızda hijyenle ilgili bir takım çalışmalarımız var. Hijyen koşullarına yönelik bir standart daha önce bakanlık tarafından imzalanan bir protokolle hayata geçirilmişti. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliğinde hijyen malzemelerine yönelik eksikliklerimizi tamamlayacağız. Milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Öte yandan 2’nci imzalanan protokol ile konferanslar, atölye çalışmaları, geziler, programlar, bakım onarım ile sportif olmak üzere birçok faaliyetler düzenlenecek. Öğrencilerimiz adına Büyükşehir’e minnettarım” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Zekeriya Efiloğlu, büyükşehirin bünyesinde yer alan daire başkanlıklarıyla ortak hareket ederek uygulama açısında birçok çalışma yaptıklarını aktardı. Efiloğlu, özellikle sportif ve geleceğe dönük çalışmalarda sıkı bir iş birliğine girerek Gaziantep’teki 1 milyon gence en güzel hizmeti getirmeyi hayal ettiklerini söyledi.

