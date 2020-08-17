Büyükşehir’den 500 okula hijyen desteği Gaziantep’te yeni eğitim öğretim dönemi için 2 milyon liralık hazırlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den 500 okula hijyen desteği Gaziantep’te yeni eğitim öğretim dönemi için 2 milyon liralık hazırlık

İHA

Büyükşehir’den 500 okula hijyen desteği Gaziantep’te yeni eğitim öğretim dönemi için 2 milyon liralık hazırlık

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2 önemli protokole imza atıldı.

“Güvenli Okul Projesi” kapsamında il sınırları içerisinde bulunan 500 okula yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele önlemleri için hijyen malzemeleri temini ve dağıtımı yapılacak. Ayrıca kentte yer alan tüm kurumlardaki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim, kongre, konferans ve atölye çalışmaları, geziler, gençliğe yönelik çalışmalar, bakımonarım, kültürsanat etkinlikleri ile sportif faaliyetler konusunda çalışmalar düzenlenecek.
Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Gaziantep Modelini güçlendirecek 2 iş birliği protokolü hayata geçirildi. Bu kapsamda 20202021 EğitimÖğretim Yılı’nın 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmasının sonrasında “Güvenli Okul Projesi” çerçevesinde kentte bulunan 500 okula salgından korunmak amacıyla hijyen malzemelerinin teminini ve dağıtımını uygulamaya konulacak.
Protokol kapsamında büyükşehir, 2 bin adet dezenfektan standı, 400 bin adet maske, 75 bin litre sıvı sabun, 500 adet dezenfektan makinesi, 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 50 bin adet zemin etiketi temin edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise şehir sınırları içerisindeki 500 okulu belirleme görevini üstlenerek malzemelerin dağıtımında Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket edecek. Öte yandan yine Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan bir diğer protokolle kentte yer alan tüm kurumlardaki öğrencilere ve öğretmenlere eğitim, kongre, konferans, atölye çalışmaları, geziler, gençliğe yönelik çalışmalar, bakımonarım, kültürsanat etkinlikleri ile sportif faaliyetler konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek.
İki önemli protokol hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 21 Eylül’de okulların örgüt eğitime yeniden başlamasının önemli bir durum teşkil ettiğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bizlere gönderdiği genelgede yapılması ve yapılmaması gerekenler var. Bu genelgeyi elimize aldığımız zaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nın beraber gerçekleştirdiği çalışmanın sonucuyla güvenli alan oluşturulması için çocuklarımızın güvenle eğitim almasını sağlayacağız. Çocuklar okula girerken dezenfektan sisteminden geçecek. Özellikle temizlik ve hijyen burada çok önemli. Sıvı sabunlarımız aynı zamanda dağıtılacak. Öte yandan okulun her alanında alınması gereken her türlü tedbir alınmış olacak. Her bir çocuğumuzun geleceğini düşünerek eğitim esnasında ortaya çıkacak olası sorunların önüne geçmeliyiz. Yaklaşık 2 milyonluk bir hijyen desteği olacak. Ama çocuklarımızın sağlığı ve okullarımızın güvenliği daha önemli. Bir milyon genci olan bir şehiriz. ‘Genci ile yükselen Gaziantep’ dedik. Valimizin başlattığı çok güzel bir kampanya var ‘Ben okuyorum Gaziantep okuyor’ adıyla. Bütün çalışmalarımızda toplumu merkeze alıp çocukları geleceğe hazırlamak için her türlü çalışma için buradayız. Valilikle koordinasyonu sağladığımız zaman muhteşem bir başarı hikayesi oluşuyor. Çocukları geleceğe hazırlamak için, gençlerimiz için büyükşehir olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep Modelinin şu an gerçekleşen iş birliği protokolleriyle somutlaştığını ifade ederek, “Merkezi yönetimden gelen genelgeleri bütün kurumlarımızda değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü şehri ilgilendiren her türlü konuda destekleri mevcut. Ebeveynlerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir protokol için burada bulunuyoruz. Özellikle hijyenin okullardaki etkisini güçlendirecek bir iş birliğimiz var. Uzun bir süre çalışarak güzel bir yol haritası belirledik. Bir eğitim projemiz var. Bu projeyle kent içerisindeki bütün okullarımız güvenli okul standardına ulaşmış olacak. Gaziantep 21 Eylül’e kadar bütün hazırlıklarınnı tamamlamış olacak” şeklinde konuştu.
Büyükşehir’in yaptığı çok iyi tesislerin varlığından da bahseden Gül, “Bu tesislerin kullanılmasında il milli eğitim müdürlüğümüz ve daire başkanlığımız sayesinde bu protokolle gerçekleşecek. El ele vererek, çocuklarımızı bir adım ileriye götüreceğiz. Bütün anne ve babaların isteği çocuğum iyi yetişsin, iyi arkadaşları olsun, beslenmesi sağlıklı olsundur. Bunun içinde emek harcamak gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Gaziantep’te ki çocuklarımıza gençlerimize hep beraber destek çıkacağız” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, gerçekleşen iş birlikleri hakkında memnuniyetini dile getirerek, “Okullarımızda hijyenle ilgili bir takım çalışmalarımız var. Hijyen koşullarına yönelik bir standart daha önce bakanlık tarafından imzalanan bir protokolle hayata geçirilmişti. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliğinde hijyen malzemelerine yönelik eksikliklerimizi tamamlayacağız. Milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Öte yandan 2’nci imzalanan protokol ile konferanslar, atölye çalışmaları, geziler, programlar, bakım onarım ile sportif olmak üzere birçok faaliyetler düzenlenecek. Öğrencilerimiz adına Büyükşehir’e minnettarım” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Zekeriya Efiloğlu, büyükşehirin bünyesinde yer alan daire başkanlıklarıyla ortak hareket ederek uygulama açısında birçok çalışma yaptıklarını aktardı. Efiloğlu, özellikle sportif ve geleceğe dönük çalışmalarda sıkı bir iş birliğine girerek Gaziantep’teki 1 milyon gence en güzel hizmeti getirmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Basketbol Kulübü’nün sağlığı Medikal Park Gaziantep’e emanet
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol Kulübü’nün sağlığı Medikal Park ...
MHP Araban ilçe kongresi yapıldı
YEREL HABERLER MHP Araban ilçe kongresi yapıldı
Gaziantep FK'ya kamp şoku Bolu'da başlaması gereken kamp son anda Afyon'a alındı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'ya kamp şoku Bolu'da başlaması gereken ...
Feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Feci kaza kamerada
Gaziantep’te 2 bin 546 kişiye sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 bin 546 kişiye sosyal mesafe cezası
İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi
YEREL HABERLER İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi
Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştırlar
YEREL HABERLER Depreme dayanıklı bina yapmak için yarıştırlar
Korona virüsü yenen hastalar ‘immun plazma’ çağrısı yaptı Gaziantep’te 4 yaşındaki korona virüs hastası çocuk böbrek hastası oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen hastalar ‘immun plazma’ çağrısı ...
Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk ...
Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var
YEREL HABERLER Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk ...
Fadıloğlu’ndan İMO’ya ziyaret Sektörel konular ve pandemi konuşuldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan İMO’ya ziyaret Sektörel konular ve ...
Gaziantep´te 1 günde 2 bin 546 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep´te 1 günde 2 bin 546 kişiye 'koronavirüs' ...
Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi ...
Hırsızlık şüphelileri yakalandı Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı Motosikletin çalınma ...
Maskeli mesafesiz yolculuk Motosikletle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Maskeli mesafesiz yolculuk Motosikletle tehlikeli ...
İslahiye'de üzüm hasadı
YEREL HABERLER İslahiye'de üzüm hasadı
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
Gaziantep'te bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Önüne çıkan yayalara çarpmamak için tramvay yoluna uçtu
YEREL HABERLER Otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Önüne çıkan ...
Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti
YEREL HABERLER Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti
Bilim Şehitkamil'in adayları uygulama sınavına girdi Başarılı olanlar, geleceğin bilim insanı olarak yetiştirilecek
YEREL HABERLER Bilim Şehitkamil'in adayları uygulama sınavına ...
Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte çalıştı Gaziantep’te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte ...
Gazintep’te orman yangınları Pazar piknikçileri Gaziantep’in ciğerini yaktı
YEREL HABERLER Gazintep’te orman yangınları Pazar piknikçileri ...
Bakan Gül, Duygu Delen’in ailesi ile görüştü Acılı baba "Bu işin peşini bırakmayın" diyerek acısını ifade etti
YEREL HABERLER Bakan Gül, Duygu Delen’in ailesi ile görüştü Acılı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X