Sınır kapısında bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada, bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 70 0 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.

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