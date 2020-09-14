En güzel okul hediyesi SANKO Park’tan Aynı gün içerisinde 300 TL’lik alışveriş yapana, okul seti armağan edilecek

Sanko Park Alışveriş Merkezi, yeni eğitim ve öğretim yılında ziyaretçilerini Okula Dönüş kampanyası ile karşılıyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi içerisindeki mağazalardan 1420 Eylül 2020 tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplam 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, fiş veya faturalarını danışma bankosuna ibraz ederek okul çantası içerisinde 26 parçadan oluşan sete sahip olacak.

Ziyaretçiler, kampanyadan yalnız bir kez katılım yararlanabilecek.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 mertrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın marka karmasında birçok markanın yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemalarında vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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