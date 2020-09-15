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GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu "Dünyanın her yerinde sorunlar olmasına rağmen Gaziantep'in üretimde ulaştığı nokta alkışlanacak bir başarıdır" GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal: "Gaziantep olarak şartlar ne olursa olsun üretime ihracata devam ediyoruz"

İHA

GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu "Dünyanın her yerinde sorunlar olmasına rağmen Gaziantep'in üretimde ulaştığı nokta alkışlanacak bir başarıdır" GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal: "Gaziantep olarak şartlar ne olursa olsun üretime ihracata devam ediyoruz"

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) eylül ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında videokonferans sistemi üzerinden yapıldı.
Meclis toplantısında pandemi sürecinde gelinen nokta ve kent ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgının bir an önce bitmesini temenni ettiklerini belirterek, “Maalesef salgın tüm dünyada devam ediyor ve ekonomileri olumsuz etkiliyor. Gaziantep olarak tüm güçlüklere rağmen çalışmaya, üretime, ihracata devam ediyoruz” dedi. Mevcut üretim tesislerine ilave olarak 5’inci Organize Sanayi Bölgesinde 100’e yakın yeni tesisin faaliyete geçtiğini kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:
Tüm dünyada sorunların yaşandığı böylesi bir dönemde sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımız alkışlanacak bir başarı gösteriyor. Hepsini yürekten alkışlıyorum. Şehrimizde herkes işine dört elle sarılmış, var gücüyle üretiyor, ülkemiz için büyük bir mücadele veriyor. Bu özveri ve fedakarlığın kahramanlarının yolu açık olsun. Bu azimle tedbirlerden taviz vermeden yılsonu ihracatımızı da artışla kapatacağımıza inanıyorum.”
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal da Oda faaliyetleri, Gaziantep’in ihracat ve diğer ekonomik verileri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Covid19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, üyelerin ve iş ortaklarının sağlığını korumak amacıyla GSO ve GSOMEM’e “TSE Covid19 Güvenli Hizmet Sertifikası” alındığını dile getiren Akınal, tedbirlere uyulması durumunda salgının etkisinin azalacağına vurgu yaptı.
Gaziantep’in yıllar itibariyle yapılan ihracatına bakıldığında, geçen yılın ağustos ayına göre ihracatının yüzde 9,4 arttığına dikkat çeken Akınal, sözlerini şunları kaydetti:
"En fazla ihracat yapan iller arasında ocakağustos döneminde ilk 10 il içinde en az ihracat kaybı yaşayan il konumundayız. Gaziantep’in toplam elektrik tüketimi 2019 yılının temmuz ayına göre yüzde 3,2, organize sanayi bölgesinde genel elektrik tüketiminde ise 2019 yılının ağustos ayına göre yüzde 20 artış var. Doğalgaz tüketimi ise 2019 yılı ağustos ayına göre yüzde 32,6 arttı. En fazla marka başvurusu yapan ilk 10 il arasında 2 bin 340 başvuru ile altıncı, en fazla tasarım başvurusu yapan iller arasında ise bin 112 başvuru ile yine altıncı sıradayız. Gaziantep olarak şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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