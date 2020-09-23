Sanko Üniversitesi Teknofest 2020'nin paydaşlarından Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı insansız su altı sistemleri yarışmalarına katılan takımları ziyaret etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen, “TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmalarının” birinci gününde stantları ziyaret etti.

SANKO Üniversitesi, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkemizin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST’in bu yılki akademik paydaşlarından biri olarak festivale katkı sağlıyor. Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmalarının birinci gününde stantları ziyaret eden Prof. Dr. Güner Dağlı, takımlara başarı dileklerinde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Dağlı, Gaziantep’te gerçekleştirilen organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 24 27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.