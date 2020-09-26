Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzun bir ihmal edilmişlik döneminin ardından ülkemizin her köşesini kalkındırıyoruz. Üretmek isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk.DHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep
2020-09-26 15:53:31
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