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İçişleri Bakanı Soylu: "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Teknofest 2020'de

İHA

İçişleri Bakanı Soylu: "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Teknofest 2020'de

Gaziantep'te Teknofest 2020'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ile ilgili soruya, "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" yanıtını verdi.
Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'da son gün heyecanı yaşanıyor. Son gün yarışları ve ödül töreninin ardından yapılacak kapanış programı ile sona erecek olan Teknofest'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Yarışların yapıldığı Ortadoğu Fuar Merkezi'ne gelen Bakan Soylu, festivalde yarışan takımların stantlarını tek tek ziyaret ederek projelere imza attı. Bakan Soylu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır sergileyeceği sorusu üzerine, "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor" dedi.

"Teknofest ile seviyemizin ne kadar yükseldiğini gördük"
Teknofest ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, "Teknofest ile temel alt yapımızın ne kadar yükseldiğini, seviyenin ne kadar yükseldiğini görmüş olduk. Bu festivale katılan gençlerimizin geçen yıla oranla hangi noktaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Hakikatin ben etkileyen başka bir şey daha var. Burada hayata dokunan önemli projeler var. Özellikle güvenlik alanında, afet acil yönetim alanında, savunma sanayii alanında önemli projeler var. Ayrıca tarım alanlarında da önemli projeler gördüm" dedi.

"Millilik ve yerlilik vizyonu gençler tarafından kabul görmüş"
Teknofest ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millilik ve yerlilik politikasının gençler tarafından da benimsediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin millilik ve yenilik vizyonunun gençlerimiz tarafından kabul edildiğini ve gençlerin buna odaklandığını, buna konsantre olduğunu gördük. Yani gençlerimiz, millilik ve yerlilik ile dünyada olan biteni nasıl yerleştirebiliriz, nasıl iyileştirebilirizin çalışmasını yapmış. Biz de burada bunun sonuçlarını gördük. Ayrıca pek çok projenin ticarileştirilebileceği sonucu da var. Bu nedenle bizzat biz de buradaki takımların birine talip olduk. Bu takıma destek verip çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu nedenle Teknofest'te olmaktan çok mutluyum, gururluyum ve heyecanlıyım" diye konuştu.
Bakan Soylu, daha sonra stantları ziyaret edip, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

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