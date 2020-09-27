Gaziantep iş dünyasından iddialara ortak tepki



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'teki iş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün toplu açılışı yapılan 300 fabrikanın daha önce açıldığına yönelik eleştiriler üzerine açıklama yaptı. İş dünyasının temsilcileri adına konuşan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın teşrifleri ile gerçekleşen toplu açılış töreninin bazı medya organları tarafından gerçeklikten uzak ve yanıltıcı şekilde gündeme getirilmesi iyi niyetli değildir ve siyasi rant devşirmeye yöneliktir" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Güneydoğu İhracatçılar Birliği Başkanı Fikret Kileci ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, ortak basın toplantısı düzenleyerek ortaya atılan iddiaya tepki gösterdi.

İş dünyasının temsilcileri adına konuşan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, kentte 5 Organize Sanayi Bölgesi'nde 1100 tesisin aktif üretim yapıldığını söyledi. Gaziantep sanayisi güven ortamının ve müteşebbis ruhunun olmasıyla yeni yatırımlar yapmaya ve büyümeye devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 300 yeni yatırımı örtmeye yönelik hamleleri üzülerek takip ettiklerini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 2018 yılı ağustos ayı elektrik tüketimi 330 milyon kwh/saat iken; 2020 yılı ağustos ayında 453 milyon kwh/saat elektrik tüketimine ulaşmıştır. Gaziantep organize sanayi bölgesinde 2018 yılında 165 bin kişi istihdam edilirken; 2020 yılında 210 bin kişi istihdam edilmektedir. Gaziantep´ten 175 ülkeye 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle tüm dünya ülke ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda, Gaziantep firmalarının bünyesinde veya bağımsız olarak 300 sanayi tesisi kurulmuştur. Sadece elektrik tüketimindeki yüzde 37´lik ve istihdamdaki 45 bin kişilik artış Gaziantep sanayisinin hangi noktaya ulaştığının göstergesidir."

'GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ'

Bu tür algı operasyonlarının içinden geçilen kritik süreçte kent ve ülke ekonomisine hasar oluşturma ve direncini kırmaya yönelik yapıldığına dikkat çeken Şimşek şöyle devam etti:

"Biz Gaziantep sanayisi olarak hiçbir algı operasyonundan etkilenmeden büyümeye, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu yatırımlara ilişkin tüm bilgi ve belgeler bölgemizde mevcut olup; her şey resmi kayıtlarla sabittir. Hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak resmi kayıtlar ortada iken bu tür algı çalışmaları iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu törenimizde 300 firma içerisinde telaffuz edilen ilk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmalar da bulunmaktadır. Medyada daha önce açılışı yapıldığı belirtilen Barem Ambalaj 5'inci Organize Sanayi Bölgesi´nde ilave yatırım yapmış olup; açılış listesinde yazılma nedeni yapılan yeni yatırımıdır. Yine medyada yer alan Çiltuğ firmasının 5'inci Organize Sanayi Bölgesi´nde yatırımı bulunmamaktadır. Sehven yazılmıştır. Çağsan Ambalaj firması yeni yatırım yapmış olup; listede olması gereken isim Çağsan Ambalajdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın önderliğinde, Sayın Bakanımızın destekleriyle üretimimizi, büyümemizi ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. 300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır." DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-27 17:32:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.