İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs denetimlerinde son 3 ayda 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçede polis ve jandarma ekiplerince koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler sürüyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde son 3 ayda yapılan denetimlerde 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 1 milyon 246 bin 516 TL idari para cezası kesildi. Özellikle düğünleri denetleyen ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-09-28 14:56:53
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