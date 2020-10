Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgının da etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Gaziantep’in büyük bir başarıya imza atarak, eylül ayında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, en fazla ihracat yapan 10 il arasında ocakeylül dönemine göre ihracatını artıran tek ilin Gaziantep olduğunu ve eylül ayı itibari ile Gaziantep’in ihracatta 5. sırada yer aldığını söyledi.

Adnan Ünverdi, “Bu rakamların başkahramanları, risk alan, istihdam sağlayan sanayicilerimizi, dünyanın her bölgesine üstün bir çabayla ihracat yapan ihracatçılarımızı, alnının teriyle çalışan personellerimizi, emeği ve yüreğini ortaya koyan herkesi canı gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin eylül ayı ihracatının da yüzde 4,8'lik artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve ihracatta bir önceki aya göre yüzde 28,5 artışla bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Ünverdi, bu rakamların ülkemiz için büyük bir moral olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, “Gaziantep'in eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 762 milyon 187 bin dolar oldu. Eylül 2019 ihracatı 660 milyon 895 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Gaziantep bu rakamlarla tarihi bir başarıya imza atarak aylık bazda rekor kırdı ve eylül ayında en fazla ihracat yapan 5. il oldu” ifadelerini kullandı. En fazla ihracat yapan 10 il içinde ocakeylül dönemine göre ihracatını artıran tek ilin Gaziantep olduğuna vurgu yapan Ünverdi, bu yılın ocakeylül döneminde Gaziantep'in ihracatının yüzde 0,9 artışla 5 milyar 539 milyon 928 bin dolara ulaştığını ve dönemlik ihracatta ise 6. sırada yer aldığını belirterek, geçtiğimiz yılın ocakeylül döneminde bu rakamın 5 milyar 490 milyon 749 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Eylül ayında Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik tüketiminin 487 milyon 209 bin kWh olarak gerçekleştiğini dile getiren Adnan Ünverdi, “Geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 12,4 artışla rekor kırdık. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, çalışanlarımız bu zor dönemde adeta destan yazıyor” şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi, Gaziantep’in imalat sanayi, bölgesel kapasitesi, istihdam gücü, ihracat potansiyeli açısından önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 26 firma, ikinci 500’de 35 firma, Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında ise 70 firmamız yer alıyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki sanayi kenti Gaziantep her koşulda üretmeye ve başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bizim derdimiz, sevdamız Türkiye. Bu aşkla çalışıyor, büyük hedefler peşinde koşuyoruz. ‘Gaziantep üretiyor, Türkiye büyüyor’ diye gururla söylüyoruz. Bunu bize rakamlar anlatıyor. Gaziantep bulunduğu coğrafyanın can damarıdır. Üretim, ihracat, istihdam, lojistik, sağlık ve turizm potansiyeli ile Türkiye’nin en önemli ana üslerinden birisidir. Anadolu’nun dinamosu, bölgenin kalesidir. Bu salgın döneminde moralimizi bozmadan kentimiz ve ülkemizin gelişmesi için çalışmaya ve gayret göstermeye devam ettik, ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de salgının sona erip hayatın normale dönmesiyle daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

