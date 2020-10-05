Bebeğin şifası anne sütünde saklı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeğin şifası anne sütünde saklı

İHA

Bebeğin şifası anne sütünde saklı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu ‘’17 Ekim Emzirme Haftası’’ ile ilgili açıklamalarda bulunarak anne sütünün önemine değindi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, ‘’Tüm bebeklerin en temel ihtiyacı, sıcacık anne kucağı ve anne sütüdür. Çünkü emzirmek anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Anne sütü bebeğin zeka gelişimini ve bağışıklığını destekleyerek, onun sağlıklı bir şekilde büyümesinde etkili olan bir besindir. Emzirme döneminde anne iyi beslenirse bebeği de iyi beslenir. Çünkü annenin besinlerden aldığı vitamin ve mineraller anne sütüne taşınır. Bu nedenle ilk altı ay bebekler sadece anne sütü ile beslenmelidir. Doğumdan sonra hemen emzirmeye başlamak, süt yapımının uyarılması ve devamı bakımından çok önemlidir. Bebeğin ilk gün aldığı süte ‘’Kolostrum’’ yani ağız sütü çok faydalıdır. Anne sütünün içeriğinde bulunan antikor ve immunglobulin bebeği bakteri ve virüslerden korur. Mineral ve vitamin miktarı yüksek olan bu besinden bebeklerin faydalanmasını sağlamak için anneler bebeklerini sık sık emzirmelidir’’ dedi.
Anne sütü, ishal, zatürre ve alerjik hastalıkları önleyebilir
İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ishal, zatürre gibi bulaşıcı hastalıklara ve alerjik hastalıklara da az yakalandığını belirten Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, ‘’Bebek doğduğu andan itibaren saat başı emzirilmelidir. Sonraki günlerde ise iki saat ara ile 1520 dakika emzirmek onlar için yeterli olabilmektedir. Çok sık beslemek bazen de gaz şikayetlerini artırabilmektedir. Anne sütünün yeterliliği bebeğin kilo alması ile anlaşılır. Bebekler düzenli olarak ayda en az 650 gr alırlar. Bebeğin düzenli aralıklarla sağlık kontrolüne götürülmesini tüm ailelere öneriyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Çok fazla yemek tüketmek süt üretimini artırmaz
Emzirme sürecinde annelerin aşırı kilo alımından muzdarip olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, "Annelerin aşırı şeker ve karbonhidrat içeren yiyecekleri tüketmek yerine; günde 1215 bardağı kadar sulu gıdalar, az şekerli limonata, komposto, çorba tüketmesi, günde en az 2 su bardağı süt veya yoğurt , 1 köfte kadar et ve 1 adet yumurta, 3 dilim ince kepekli ekmek veya 3 porsiyon unlu yiyecek ile 2 adet meyve alması bebeğin beslenmesi için yeterli olacağı gibi aşırı kilo alımının da önüne geçmiş olacaktır. Anneler emzirirken hijyene önem vermeli ellerini sabunlu suyla iyice yıkamalı ve emzirirken sigara içmemelidir. Çay ve kahve gibi besleyici değeri olmayan içecekleri tüketmemelidir. Bebeklerin ilk 46 ayda, hastalık durumu veya çok sıcak havalar dışında su ihtiyacı bulunmamaktadır. Eğer su verilmesi gerekirse de kaynatılmış ve şekersiz su verilmesi gerekmektedir. Anne sütü, süt saklama poşetlerinde buzdolabında 24 saat, buzlukta ise 6 ay süre ile muhafaza edilmektedir. Anne sütü hiçbir zaman kaynatılmamalıdır" açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şahin sıcak asfaltı tamamlanan caddeyi inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şahin sıcak asfaltı tamamlanan caddeyi ...
Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı baklava ile karşıladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı baklava ile karşıladı
MHP'den beyaz altın çağrısı MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: "Beyaz altın yeniden umut ve efsane olmalı" "Pamuk stratejik bir üründür”
YEREL HABERLER MHP'den beyaz altın çağrısı MHP Gaziantep ...
Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Sefer Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası sona erdi
Gaziantep'ten yeni transfer
YEREL HABERLER Gaziantep'ten yeni transfer
Yazar İbrahim Tenekeci kendi tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Yazar İbrahim Tenekeci kendi tecrübelerini anlattı
Gaziantep´te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
El Bab'da rejim askeri yakalandı
YEREL HABERLER El Bab'da rejim askeri yakalandı
TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amca acısı
YEREL HABERLER TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in amca acısı
Gaziantep’te sağlık çalışına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te sağlık çalışına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
El Bab’ta rejim askeri yakalandı
YEREL HABERLER El Bab’ta rejim askeri yakalandı
TSE’den Gaziantep Kolej Vakfı’na Okulum Temiz Belgesi
YEREL HABERLER TSE’den Gaziantep Kolej Vakfı’na Okulum Temiz Belgesi
Başkan Kılıç’tan kadın hentbol takımına destek
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan kadın hentbol takımına destek
Gaziantep’te huzur operasyonu: 137 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 137 kişi yakalandı
Gaziantep’te maske takmayan bin 108 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te maske takmayan bin 108 kişiye ceza yağdı
(Özel haber) Geleneksel yöntemlerle üzüm pestile dönüşüyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Geleneksel yöntemlerle üzüm pestile ...
(Özel) Rolleri başlarına bela oluyor Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları hayranlarının ilginç tepki ve talepleri ile karşılaşıyor
YEREL HABERLER (Özel) Rolleri başlarına bela oluyor Benim Adım Melek ...
Gaziantep'te 1 günde 1108 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 günde 1108 kişiye 'koronavirüs' cezası
Kadoil’den motosiklet sporlarına destek
YEREL HABERLER Kadoil’den motosiklet sporlarına destek
Otomobil zulasından 9 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobil zulasından 9 kilo uyuşturucu çıktı
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
4 kardeş anne ve dayı korkusundan dışarı çıkamıyor Gaziantep’te yaşayan 4 kardeş, yıllarca maruz kaldıkları şiddetin korkusuyla yaşıyorlar
YEREL HABERLER 4 kardeş anne ve dayı korkusundan dışarı ...
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
YEREL HABERLER Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
4 kardeş anne ve dayı korkusundan dışarı çıkamıyor Gaziantep’te yaşayan 4 kardeş, yıllarca maruz kaldıkları şiddetin korkusuyla yaşıyorlar
YEREL HABERLER 4 kardeş anne ve dayı korkusundan dışarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X