Gaziantep´te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı

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Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, güvenlik toplantısı düzenlendi.

Sabah saatlerinde Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havalimanından Gaziantep Valiliği'ne gelen Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra güvenlik toplantısının yapıldığı salona geçti.

Bakan Soylu´nun başkanlık ettiği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-10-21 11:08:24



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