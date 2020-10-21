Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil çarptı

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Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karadağ'a (68) hızla gelen otomobil çarptı. Karadağ, kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Kaza, dün gece Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karadağ´a hızla gelen otomobil çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zeynep Karadağ´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI

2020-10-21 13:30:21



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