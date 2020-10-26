Öğretim Üyesi Mehmet Solakhan’a "doçentlik" kutlaması

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Medical Park Gaziantep Hastanesi, Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Solakhan’ın doçentlik başvuruları olumlu bulunarak doçentlik ünvanı almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Doçentlik unvanı almasından dolayı Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesinde bulunan Yesemek toplantı salonunda Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sadreddin Haksal ve hastanede görev yapan hekimlerin de katılımıyla bir kutlama gerçekleştirildi.Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Solakhan’ı başarılarından dolayı kutladığını belirtti. Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin uzman ve profesyonel kadrosunun her geçen gün daha da önemli işlere imza attığını kaydederek, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin üniversite hastanesi olma yönündeki çalışmalarının yönetim kurulu ve çalışanların işbirliği ile hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.

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