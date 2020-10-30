Gaziantep'te 8 kilo eroin ele geçirildi

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Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda 8 kile 250 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri Malazgirt Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 8 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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