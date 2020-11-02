Gaziantep'te "siren" sesi uyarısı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan uyarıda il genelinde siren sistemi kurulumu için yürütülen çalışmalar kapsamında zaman zaman denemelerinin yapılacağı belirtelerek, panik yapılmaması istendi.
Gaziantep Valiliği'nden sosyal medyadan yapılan duyuruda siren sistemlerinin kurulum ve deneme çalışmalarının 30 Kasım'a kadar süreceği belirtilenek, "130 Kasım tarihleri arasında ikaz ve alarm (siren) sistemlerinin kurulum çalışmaları kapsamında, il ve ilçelerimizde muhtelif zamanlarda, AFAD tarafından merkezi ezan sistemi ile alarmlar çaldırılarak, sesli anonslar şeklinde denemeler yapılacaktır" ifadeleri kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.