Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak

Arabanlı hayırsever genç iş adamı ve kanaat önderi Haci Şahin, el yapımı organik oyuncakları ilçedeki yetimöksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Araban ilçesi Kaymakamlığının ‘’Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar’’ projesi kapsamında kursiyer kadınların ürettikleri organik oyuncakları alan iş adamı Şahin, bunları ilçedeki yetimöksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü. Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin yaptığı açıklamada,’’Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığınca hayata geçirilen ‘’Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar’’ projesine destek ve ilçedeki yetimöksüz çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için satın aldığım el yapımı organik sağlıklı oyuncakları ilçemizdeki yetimöksüz çocuklarımıza hediye ederek yüzlerini güldürdüm. Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu’ya hayata geçirdiği proje için teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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