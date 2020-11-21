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Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı Gaziantep modeli ile tedavi edilmeyen sokak hayvanı kalmayacak

İHA

Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı Gaziantep modeli ile tedavi edilmeyen sokak hayvanı kalmayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Fatma Şahin, yaralı ve sahipsiz hayvanların tedavisi için Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) yapılan toplantılar sonucunda ortak bir protokol imzalama kararı aldıklarını belirtti.
Hayvan Dostu Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi projelerine devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetleri incelemek için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu üyesi Cemal Tosun ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Gaziantep Modeli ile yeni bir proje için mutabakata varılırken, imzalanması planlanan protokolle özellikle sahipsiz kedi, köpeklerin bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yetersiz gelindiği anda sivil veteriner hekimliklerden yararlanılacak. Onları da aşan vakalar söz konusu olursa bölgede bulunan veterinerlik fakültelerine hayvanların gönderiminin yapılması hedefleniyor. Tedavisi tamamlanan sahipsiz hayvanlar alındıkları bölgelere geri bırakılacak.
Yeni barınağın detayları belli oldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Burç Yazıbağ’da 10 dönüm üzerine yaklaşık 10 milyon Türk lirası maliyetinde ki yapımı planlanan yeni köpek barınağının detaylar belli oldu. Mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek olan yeni yerde kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulacak, daha ferah bir alan oluşturulacak. Hasta olanlar, kısırlaştırılanlar için ayrı bölmelerin olacağı barınakta, şehir genelinde bulunan kedi ve köpeklerin genel bakımlarını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Yeni yerin yapılmasıyla şehrin 20 yıllık kedi ve köpek barınağı ihtiyacı karşılanacak.
“Birlikte çalışma modeli ile ekosistemi dengede tutmaya gayret edeceğiz”
Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir ekosistemin olduğunu ve burada yaşayan canlıların birer emanet olduğunu hatırlatarak, “Bu ekosistemi kendi içerisinde devam ettirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sokak hayvanları için gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projelere ilişkin sivil toplum kuruluşların desteği bizim için çok önemlidir. Gönüllülük esaslı bir çalışma var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir sistemi var. Bir hayvanın ihtiyacı olan ne varsa yapmak için ekiplerimiz, aşkla çalışıyorlar. Buranın dışındaki hayatta ise besleme noktalarımız var. Kedimizin köpeğimizin karda kışta aç kalmaması için beslenmeleri gerekiyor. Hastalandıkları zaman hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bugün aldığımız karara baktığımız zaman asıl sorun yaralı hayvanın hızlı müdahalesidir. Yaralı hayvana hızlı müdahale kapsamında STK’ları dinlediğimiz zaman oda başkanımızla bir protokol imzalama ihtiyacı duyduk. Burada ortaya çıkan maliyeti Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aynı zamanda burayı aşan durumlarda bölgede veterinerlik fakülteleri var. Onlarla çalışacağız. Çünkü her bir yaralının kendi içerisinde yapacakları var. Birlikte çalışma modeli ile ekosistemi dengede tutmaya gayret edeceğiz. Beslenme noktalarını özellikle çok önemsiyorum. Kış geliyor. Aç kalmamaları gerekiyor hayvanlarımızın. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız. 10 milyonluk liralık yeni bir yatırım yapıyoruz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğümüzle konuştuk. Hızlı bir şekilde onu da hayata geçireceğiz. Böylelikle kurulacak tesis ile şehrin hayvan dostu kent olması yönünde güçlü bir adım atmış olup bölgenin barınak ihtiyacını da önemli bir oranda karşılamış olacağız. İnsan sevgisi hayvan sevgisi ile başlıyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Bir sevgi toplumu için ne yapmak gerekiyorsa yapacağız” dedi.
”Sokak hayvanlarımızı barınaklarına ulaştıracağız”
Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ise hayvanat bahçesi ile sokak hayvanlarına ilişkin çalışmada memnuniyetle yer alacaklarını aktararak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ve ilgili daire başkanlığının desteğiyle de istişareler yaparak nasıl hareket edeceğimizi belirlemekteyiz. Sokak hayvanlarına nasıl fayda sağlarız düşüncesinden hareketle bir protokol üzerinde konuşacağız. Gaziantep’te birçok özel klinik var ve birçok ameliyatı başarıyla nihayete erdiriyor. Böylelikle bakımı yapılan sokak hayvanlarının hastalıkları iyileştirilerek tekrar alındığı yere bırakılabiliyor. Bu doğrultuda hâlihazırda devam eden çalışmalarımıza devam ederek sokak hayvanlarımızı barınaklarına ulaştıracağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirten CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Tosun yapılacak çalışmaların iyi şeyleri beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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