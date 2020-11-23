3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi Gülten Y. (36) banyoda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gülten Y., henüz bilinmeyen nedenle, banyoda kendisini çamaşır ipiyle tavandaki demire astı. Yakınları Gülten Y.'yi banyoda asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülten Y. ardından hastaneye kaldırıldı. Gülten Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gülten Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-11-23 16:23:22



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