Gaziantep´te akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, akraba iki aile arasında, yaşanan tartışma av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasında telefonda tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından taraflar yaşadıkları mahallede bir araya geldi. Mahallede de başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp, av tüfeklerinin kullandığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale yapıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Neyşan Gezer (42), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tüfekle yaralanan Celal Gezer, Menekşe Gezer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olayın ardından mahallede önlem alan polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-14 18:57:30



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