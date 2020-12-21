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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamayı ihlal edip, köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza

DHA

Kısıtlamayı ihlal edip, köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplam 32 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, ayrıca jandarmaya mukavemetten gözaltına alındı. 
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, hafta sonu sokak kısıtlamasına rağmen köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bağ evine giden jandarma ekipleri, kısıtlamayı ihlal edip, dışarı çıkarak, köpek dövüştüren 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarmaya mukavemetten gözaltına alınan 4 kişiye, kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden av koruma memurları ise köpekleri alıp, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki barınağa götürdü.
Öte yandan jandarmanın baskını sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin köpekleri dövüştürdüğü anlar yer aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-12-21 14:11:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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