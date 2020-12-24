Gümrük kapısında ağrı kesici hap ele geçirildi

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan tır durduruldu. Tırın içerisinde bulunan yağ tenekesinin içerisinde gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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