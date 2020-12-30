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Annesini, kahvaltıya uyandırdığı için öldürmüş

DHA

Annesini, kahvaltıya uyandırdığı için öldürmüş


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, rehin aldığı annesi Vesile Dönmez'i (55) pompalı tüfekle öldüren Uğur Dönmez (32), sevk edilidği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönmez'in, annesini, kendisini kahvaltı için uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı.
Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Uğur Dönmez, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfeğiyle rehin aldı. Şizofreni hastası olan ve 15 gündür ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Uğur Dönmez'in annesini rehin aldığını fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi.
İhbarla gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen Uğur Dönmez, annesini tüfekle vurarak öldürdü. Uğur Dönmez, cinayetin ardından özel harekat polislerinin eve düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
KAHVALTIYA UYANDIRMASINA SİNİRLENDİRMİŞ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Uğur Dönmez'in, annesini, kahvaltı için kendisini uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı. Dönmez, ifadesinde "Kanepede uyurken annem 'oğlum kalk kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Uyuduğum kanepenin altındaki, kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem silahı görünce balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlarım var. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-12-30 15:01:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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