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Kuraklık korkusu yaşayan çiftinin yüzünü yağışlar güldürdü Araban Ovası'ndaki çiftçilerinin yağmur sevinci

İHA

Kuraklık korkusu yaşayan çiftinin yüzünü yağışlar güldürdü Araban Ovası'ndaki çiftçilerinin yağmur sevinci

Türkiye’nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile sarımsağının üretildiği Araban Ovası'nda son günlerde yağan yağmurlar kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Türkiye’nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile kalitesi ve aromasıyla nam salan sarımsak yetiştiriciliğinin yapıldığı Gaziantep’in Araban ilçesinde uzun zaman sonra yağan yağmurların sevinci yaşanıyor. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında beklenen yağışların olmaması nedeniyle kara kara düşünen Arabanlı çiftçiler, Ocak ayında beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmesiyle sevince boğuldu. Yağmurun yağmadığı zamanlarda özellikle sarımsak ekili alanları sondaj kuyularıyla sulama çalışan ve kuraklık riski ile karşı karşıya kalan Arabanlı çiftçiler, 3 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası derin bir nefes aldı.

"Tarım üreticilerinin yüzünü güldü"
Son günlerde başlayan sağanak yağışın ardından Araban Ovası’ndaki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası’nda yağışsız başlayan kış mevsimi 3 gündür gece ve gündüz aralıksız olarak yağan yağmurlarla birlikte son buldu. Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen Türkiye’nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı, kalitesi ve aroması ile meşhur Araban sarımsağı başta olmak üzere tüm tarım ürünleri üzerindeki kuraklık ihtimali şimdilik ortadan kalktı. Araban ilçesinde toplam 328 bin 383 dönüm tarım arazisi mevcuttur. Bunun yaklaşık 130 bin dönümlük alanda Antepfıstığı olmak üzere bağ, zeytin ve diğer meyvelikler vardır. 209 bin dönüm alanda ise makarnalık sert buğday ile ekmeklik buğday, arpa, nohut, mısır ve pamuk tarımı yapılmaktadır. Geri kalan yaklaşık 6 bin dönüm alanda meşhur Araban kavunu ve karpuzu başta olmak üzere sebze tarımı yapılmaktadır. Kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi tarımsal verimlilik için çok büyük önem arz etmektedir. Çayır, mera ve otlakların yeşermesi ilçe kırsalındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimiyle de hayvancılık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sonbahar döneminden sonraki 2020 yılının Aralık ayı ve 20121 yılının Ocak ayında da yağış oranında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiş ve çiftçilerimizi kuraklık endişesi sarmıştı’’ dedi.

"Yağışlar şimdilik toprağı suya doyurdu"
Aralıksız sağanak yağışlardan sonra Araban Ovası’ndaki hububat ekili alanların nefes aldığını belirten Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Üç gün boyunca Araban Ovası’nda gece ve gündüz aralıksız yağan sağanak yağışlar şimdilik toprağı suya doyurdu. Bundan sonraki günlerde de yağışların devam etmesi halinde toprağın suya doyması ve yer altı sularının yükselmesi tarım arazilerine nefes aldıracak. Bu sayede Araban Ovası’ndaki hububat ekili alanlardaki makarnalık ve ekmeklik buğday ile arpa ve sarımsak hasadında Allah’ın izni ile bu yıl Arabanlı üreticilerimizin tok taneli ve bereketli gelir elde etmelerini bekliyorum. Araban Ovası’nı suya doyuran üç günlük sağanak yağışlar kuraklık korkusunu şimdilik ortadan kaldırdı. Bu yağışlar Arabanlı çiftçilerimizin kuraklık korkusunu şimdilik ortadan kaldırdı. Allah’ın izni ile mevsim yağışlarının devamını bekliyoruz" diye konuştu.

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