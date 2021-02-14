Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi'nin örnek gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi'nin örnek gösterdi

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi'nin örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'nda yaptığı açıklamada Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na 50 bin tablet dağıtımından dolayı örnek gösterdi.
Öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için ilk olarak 30 bin ve daha sonra 20 bin tablet dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu toplamda 50 bin tablet dağıtarak öğrencilerin eğitimlerine destek olmuştu. Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu bu önemli desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne örnek olarak gösterdi.
"Sadece Şahinbey Belediyemiz 50 bin tablet dağıttı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'nda Şahinbey Belediyesi’ni örnek göstererek yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50.000 tableti kimse görmek istemiyor” demişti.
228 milyon TL'lik destek sağladık
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüsüne layık olmaya çalışarak verilen hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın Rize'deki konuşmasında öğrencilerimize dağıttığımız 50 bin adet tabletten bahsetmesi ve belediyemizi örnek göstermesi bizleri gururlandırdı. Şahinbey Belediyesi olarak pandemi süresince her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya özen gösterdik. Gerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekse de iş yeri kapanan işletmecilerimize ayni ve nakdi destekte bulunduk. Uzaktan eğitim gören öğrencilerimize tablet ve yardımcı kitap desteği sağladık. Bu süreçte yaptığımız desteklerin tutarı nakdi ve ayni olmak üzere 228 milyon TL'ye ulaştı. Amacımız bu süreci en rahat bir şekilde geçirmek” ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımız bizi gururlandırdı"
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalara ilk günkü aşkla ve gayretle devam edeceklerini belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğumuz çalışmaları örnek göstermesi bizleri gururlandırdı. Bizde ilk günkü aşkla durmadan yorulmadan, çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzeyşehir'in altyapısı güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Kuzeyşehir'in altyapısı güçlendiriliyor
Bir annenin evlat korkusu Gözü yaşlı anne Nihal Baydar: "Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum"
YEREL HABERLER Bir annenin evlat korkusu Gözü yaşlı anne Nihal ...
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
YEREL HABERLER 62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla ...
Sevgiyle örülen el işleri, yaşlı teyzeleri sevindiriyor Fadıloğlu, yetim çocuklar ile birlikte Zeliha teyzeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sevgiyle örülen el işleri, yaşlı teyzeleri ...
Ev fiyatına ibrik
YEREL HABERLER Ev fiyatına ibrik
Gazi ve şehit yakınlarına en tatlı Sevgililer Günü hediyesi verildi Gazi ve şehit yakınları unutulmadı
YEREL HABERLER Gazi ve şehit yakınlarına en tatlı Sevgililer Günü ...
Kılıç, “Sevdamız Oğuzeli” Belediye Başkanı Kılıç yapılan ve yapılacak projeleri anlattı Kılıç, “Söz verip de yapmadıkları proje kalmadı” Kılıç, “Mobilya kenti projesi ile işsizlik sıfırlanacak”
YEREL HABERLER Kılıç, “Sevdamız Oğuzeli” Belediye Başkanı Kılıç ...
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Vali Gül, Kovid-19 aşısı yaptırdı
YEREL HABERLER Vali Gül, Kovid-19 aşısı yaptırdı
6 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı
YEREL HABERLER 6 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı
6 ilde terör operasyonu: 42 gözaltı HDP Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER 6 ilde terör operasyonu: 42 gözaltı HDP Gaziantep İl ...
Sahte alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sahte alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kayıp kedisini el ilanlarıyla arıyor
YEREL HABERLER Kayıp kedisini el ilanlarıyla arıyor
Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü
(Düzeltme) Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER (Düzeltme) Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından ...
22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER 22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son ...
Yemeğe davet edilen şahıs, arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Yemeğe davet edilen şahıs, arkadaşı tarafından ...
Kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede barajlar doldu, taştı
YEREL HABERLER Kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede barajlar doldu, ...
Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor Kaynak yapılan anahtarlar saniyeler içerisinde eskisinden sağlam hale dönüşüyorlar
YEREL HABERLER Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını ...
Mağarada günde 50 kilometre yürüyerek ürettikleri kendirleri 81 ile gönderiyorlar
YEREL HABERLER Mağarada günde 50 kilometre yürüyerek ürettikleri ...
Sri Lanka ile ticari bağlar güçlenecek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Sri Lanka'dan getireceğimiz çok fazla ürün ve oraya göndereceğimiz çok fazla sanayi üretimi var" Sri Lanka ile ikili ticaretimizi hızla geliştirmek istiyoruz" Sri Lanka'nın Anraka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen: "Türkiye ile dostane ilişkilerimiz var, bunu ticaretimize de yansıtmalıyız"
YEREL HABERLER Sri Lanka ile ticari bağlar güçlenecek GSO Yönetim ...
Boynundaki şiş nedeniyle gitti 1 litre apse çıktı
YEREL HABERLER Boynundaki şiş nedeniyle gitti 1 litre apse çıktı
Başkan Doğru'dan 3 aylar mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru'dan 3 aylar mesajı
Hayallerine adım adım yaklaşıyorlar
YEREL HABERLER Hayallerine adım adım yaklaşıyorlar