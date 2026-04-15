        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep Valisi Çeber'den okul isimleri verilerek vatandaşları paniğe sevk eden paylaşımlara ilişkin açıklama:

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların takip edildiğini belirterek, şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapıldığını, adli makamlara sevk edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiğini belirtti.

        Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesapların güvenlik birimleri tarafından anlık olarak tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

        "İlimizde şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapılarak adli süreç başlatılmıştır. Öğrencilerin güvenliği, en öncelikli konudur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
