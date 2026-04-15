Gaziantep'te Turizm Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene katılan kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler, Turizm Haftası'na ilişkin pankartlarla Gaziantep Kalesi'ne yürüdü.

        Vali Kemal Çeber, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep'in gelecekte stratejik sektörlerinden birinin turizm olacağını söyledi.

        Çeber, şöyle konuştu:

        "Gaziantep'in tarihiyle, kültürel varlıklarıyla, turizmin her dalında muhteşem bir potansiyeli var. 8 bin yıllık bir tarihi, 5 antik kent, 5'i Avrupa Birliği olmak üzere 108 coğrafi işaret tescilli ürünümüz, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dördüncü hayvanat bahçesi ve 22 müzemiz var. Dolayısıyla geleceğimizi turizmde de görüyoruz. Çok önemli bir sanayi, gastronomi, tarım kentiyiz ama turizmde de iddialıyız. Geçen sene 200 bini yabancı olmak üzere 1 milyon 300 bin civarında turist ağırladık. İlk hedefimiz yıllık 5 milyon turist sonrasında ise çok daha fazla turizm potansiyeli hedefliyoruz."

        Valiliğin turizmle ilgili olarak başlattığı "Cıncık gibi Gaziantep" projesini sürdürdüklerini ifade eden Çeber, "Kültürüyle, ecdattan bize kalan geleneklerimizde pırıl pırıl olmak durumunda olan bir toplumuz. Bize de yakışan bu ama zaman zaman turistik alanlarımızda küçük de olsa serzenişler duyuyoruz. Bizim 'Cıncık gibi' ve Büyükşehir Belediyesinin 'Atma' projesi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Zaten temiz olan kentimiz daha da temiz olmaya başladı. Özellikle öğrencilerimiz, gençlerimiz hassas. Gaziantep sadece sanayi ya da gastronomi kenti değil, turizmin her alanında muhteşem bir potansiyele sahip olan turizm kenti."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        Hırsızlık suçundan 26 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı
        Hırsızlık suçundan 26 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı
        Çini, kadınların ellerinde hayat buluyor
        Çini, kadınların ellerinde hayat buluyor
        ÜNİLİG salon hokeyi ve Floor Curling Türkiye müsabakaları GAÜN'de başladı
        ÜNİLİG salon hokeyi ve Floor Curling Türkiye müsabakaları GAÜN'de başladı
        Boşanma aşamasındaki eşine vurduğu kaldırım taşı 'silah' sayıldı
        Boşanma aşamasındaki eşine vurduğu kaldırım taşı 'silah' sayıldı
        HKÜ Polonya Zielona Gra Üniversitesi ile "iyi niyet anlaşması" imzaladı
        HKÜ Polonya Zielona Gra Üniversitesi ile "iyi niyet anlaşması" imzaladı
        Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi 234 gün sürdü
        Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi 234 gün sürdü