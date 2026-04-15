Gaziantep'te Turizm Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Gaziantep'te 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.





15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törene katılan kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler, Turizm Haftası'na ilişkin pankartlarla Gaziantep Kalesi'ne yürüdü.



Vali Kemal Çeber, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep'in gelecekte stratejik sektörlerinden birinin turizm olacağını söyledi.



Çeber, şöyle konuştu:



"Gaziantep'in tarihiyle, kültürel varlıklarıyla, turizmin her dalında muhteşem bir potansiyeli var. 8 bin yıllık bir tarihi, 5 antik kent, 5'i Avrupa Birliği olmak üzere 108 coğrafi işaret tescilli ürünümüz, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dördüncü hayvanat bahçesi ve 22 müzemiz var. Dolayısıyla geleceğimizi turizmde de görüyoruz. Çok önemli bir sanayi, gastronomi, tarım kentiyiz ama turizmde de iddialıyız. Geçen sene 200 bini yabancı olmak üzere 1 milyon 300 bin civarında turist ağırladık. İlk hedefimiz yıllık 5 milyon turist sonrasında ise çok daha fazla turizm potansiyeli hedefliyoruz."



Valiliğin turizmle ilgili olarak başlattığı "Cıncık gibi Gaziantep" projesini sürdürdüklerini ifade eden Çeber, "Kültürüyle, ecdattan bize kalan geleneklerimizde pırıl pırıl olmak durumunda olan bir toplumuz. Bize de yakışan bu ama zaman zaman turistik alanlarımızda küçük de olsa serzenişler duyuyoruz. Bizim 'Cıncık gibi' ve Büyükşehir Belediyesinin 'Atma' projesi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Zaten temiz olan kentimiz daha da temiz olmaya başladı. Özellikle öğrencilerimiz, gençlerimiz hassas. Gaziantep sadece sanayi ya da gastronomi kenti değil, turizmin her alanında muhteşem bir potansiyele sahip olan turizm kenti."







