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Şehitte işkence izleri Şehit Müslüm Altıntaş’ın ailesi konuştu: “Oğlum işkenceye maruz kalmış” Baba Altıntaş: “Çok gururluyum”

İHA

Şehitte işkence izleri Şehit Müslüm Altıntaş’ın ailesi konuştu: “Oğlum işkenceye maruz kalmış” Baba Altıntaş: “Çok gururluyum”

Gara’da teröristlerce şehit edilen 13 kişiden, Gaziantep’te ikamet eden Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası konuştu. Baba Şevket Altıntaş, oğlunun tek kurşunla vurulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını söyledi.
Gara’da şehit edilen 13 vatandaştan biri olan Topçu er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş oğlunun cenazesini tanımakta güçlük çektiğini ve bir deri bir kemik kaldığını ifade etti.
2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pürümür karayolunda Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş teröristlerce kaçırılmıştı. Gara’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası teröre lanet okurken, gururlu olduklarını söylediler.
“Bizi hükumetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar”
Bazılarının kendilerini hükumete karşı kışkırtmaya çalıştığını ifade eden Baba Şevket Altıntaş, “Evlat acısı o manzarayı görmekte kolay değil ama gururluyum. Bunun üzerine siyaset yapmanın bir izahı yok. Can beden üzerine siyaset yapılmaz. Yıllarca bize bu zulmü yaşattılar. Bizi Hukumetimize karşı kışkırtıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar iyi niyetine rağmen bunu bize ters lanse ettirmek isteyen siyasetçilere söylüyorum” dedi.
“Yemezler yedirirler diyorlardı bize”
Bu teröristlerin sözcüleri bize çocuklarınıza yemeden yedirdiklerini söylediklerini belirten Altıntaş, “Bize ne diyorlardı “merak etmeyim bunlar yedirmez yedirirler” onlara gerilla diyorlardı. Bunu halka öyle inandırdılar ki, benim masum saf kürdüm bunlara inanarak aynı söylemlerde bulunuyor. Biz bile inandık. Ama üs akıl ne derse taban bunu yapıyor” şeklinde konuştu.
“Çocuğumun cesedi bütündü, işkence etmişler”
Oğluna işkence yapıldığını söyleyen Altıntaş, “Oğluma yıllarca işkence etmişler oğlum açlıktan bir deri bir kemik kalmış biz bu yüzden tanıyamadık çocuğumuzu ben babası olarak annesi de tanıyamadı. Ben oğlumu sol ayak baş parmağından tanıdım. Bir deri bir kemikti hani bunlar yemez yedirirlerdi. Hani iyi misafir ederlerdi. HDP ve PKK’ya inanan geçler bunu görün. Hala bize yalan söyleyerek TSK bombaladı diyorlar. Bizi devletimize karşı kışkırtıyorlar. Benim çocuğum ve diğerleri de kurşunla şehit edilmiş” ifadelerini kullandı.
“Oğlumla her zaman gurur duydum”
Oğluyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen anne Songül Altıntaş, “Ben oğlumla her zaman gurur duydum. Ne kadar uğraştıysam da oğlumu alamadım. Oğlumu morgda buldum ve onu tanıyamadım. Oğluma işkence etmişler yüzü mosmor daha üstüne iğrenç yalanlarını sürdürüyorlar. Devlete suçu atmaya çalışıyorlar. Devletin tırnağına kurban olsunlar. İdris Baluken, Pervin Buldan, Leyla Güven, Allah hepsinin belasını versin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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