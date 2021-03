Maxim: Performansımın düştüğünü düşünmüyorum

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, ligde yarın karşılacakları Beşiktaş maçı öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş karşısında 3 puan alabileceklerini ve maça pozitif baktığını söyleyen Rumen orta saha oyuncusu, performansında düşüş olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, kısa pas çalışmaları ve top sürme çalışmaları gerçekleştirdi.

"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 3 PUAN ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Maxim, Beşiktaş maçı ile ilgili pozitif düşünceleri olduğunu dile getirdi.

Gençlerbirliği karşısında takımın aldığı galibiyet ile ilgili sahada takımın birbirine yardımcı olduğunu ve herkesin birbirini desteklediğini söyledi.

Beşiktaş karşısında 3 puan alabileceklerini ifade eden Maxim, şunları söyledi:

''Performansımda düşüş olduğunu sanmıyorum. Önceden goller ve asistler yapıyordum şu an daha az yapıyorum belki o yüzden görülüyordur ama bununla alakası yok çünkü futbol sadece gol ve asist değil. Önümüzdeki maç için de çok pozitif düşünüyorum. Oraya da gidip üç puan alabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de skora katkıda bulunmayı istiyorum ama bu bir takım oyunu ve hep beraber oynuyoruz. Çalıştıkça da skora katkıda bulunmaya devam edeceğim. Bence maçın başından beri ben serbest oynuyordum. Çünkü her zaman hoca bana bu serbestliği veriyor. Futbol bir takım oyunu. Bireyselliğe indirgeyemeyiz. Her zamankinden daha çok beklentilerin olduğu bir zamandayız. Bu yüzden saha içinde yaptıklarımız ve takım içindeki desteklerimiz çok önemli. Hocamız da bu güveni veriyor. Özellikle top bizdeyken hocamız bana serbest olmamı söylüyor. Bu da bana özgüven veriyor ve takım olarak daha iyi oluyoruz.''

