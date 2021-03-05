Gaziantep'te 321 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir evde yaptıkları aramada 321 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda Barış Mahallesi'nde bir adreste yüklü miktarda kaçak alkol olduğu bilgisine ulaştı. Adresin tespit edilmesinin ardından ekipler adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 141 şişenin içerisine doldurulmuş halde toplam 321 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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